Cobhair air triùir faisg air Beinn MacDuibh

Image copyright Cairngorm MRT Image caption Chaidh cobhair a dhèanamh air an luchd-coiseachd ann an uisge trom agus gaoth làidir.

B'fheudar cobhair a dhèanamh air triùir luchd-coiseachd às deidh dhaibh faighinn ann an trioblaid ann am Beanntan a' Mhonaidh Ruaidh Diciadain..

Chaidh iad tuathal ann an uisge trom agus gaoth làidir 's a' ghrian a dol fodha 's iad a' call sollas an là às dèidh turas a Bheinn MacDuibh, an dàrna beinn às àirde am Breatainn.

Rinn Sgioba Teasargain Bheanntan a' Mhonaidh Ruaidh cobhair orra agus thug iad stiùireadh dhaibh gu sàbhailteachd.

Thuirt an sgioba ge-tà gun do chaochaill cù, a bha mar phàirt den bhuidhinn coiseachd.