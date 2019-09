Eas-aonta eadar HIAL 's luchd-iùil a' leantainn

Image copyright John Allan / Geograph Image caption Bha Port-adhair Inbhir Nis am-measg an fheadhainn air an tug stailc buaidh tron t-samhraidh.

Tha eas-aonta mu thuarastal a' leantainn aig Puirt Adhart na Gàidhealtachd 's nan Eilean às dèidh do luchd-iùil an tairgse pàighidh às ùire a dhiùltadh.

Tha an t-aonadh Prospect ag iarraidh àrdachadh pàighidh de 10% dha na buill aca a tha iad ag ràdh a bhiodh co-ionnann le luchd-iùil ann am pàirtean eile dhen Rìoghachd Aonaichte.

Tha eas-aonta air a bhith ann eadar luchd-iùil is HIAL bho thoiseach a' Ghiblein.

Briseadh-dùil

A thuilleadh air a bhith a' diùltadh obrachadh seachad air na h-uairean àbhaisteach aca tha iad cuideachd air stailcean a chumail a th' air puirt-adhair Inbhir Nis, Steòrnabhaigh, Dhùn Dè, Sumburgh, Bhaile na h-Eaglaise agus Bheinn nam Faoghla a dhùnadh thar an t-samhraidh.

Thuirt Prospect nach eil iad am beachd stailc eile a chumail an-dràsda ach gun lean na h-iomairtean obrach agus gu bheil iad airson coinneachadh ri HIAL ann an oidhirp fuasgladh a lorg.

Thuirt neach-labhairt dha HIAL gur e bristeadh-dùil a th' ann nach do ghabh Prospect ris an tairgse às ùire ach gu bheil iad misneachail gun tèid adhartas a dhèanamh ann an còmhraidhean a bharrachd.