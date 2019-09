Ullachadh airson fògarraich à Siria

Image copyright Getty Images

Thòisich ullachadh airson dachannan a thoirt do shia teaghlaichean de dh'fhògarraich Shirianach air a' Ghàidhealtachd.

'S iad an ceathramh bhuidheann de theaghlaichean a bhios air gluasad dhan sgìre 's iad a' teicheadh bhon fhòirneart ann an Siria.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd mar-tha air dachaidhean a thoirt do sheachd teaghlaichean deug.

Fhuair sia dhiubh dachaidhean ann an Alanais ann an 2016, ghluais ceithir a Loch Abar air a' bhliadhna às dèidh sin, agus ann an 2018 chaidh àitichean còmhnaidh a thoirt do sheachd teaghlaichean ann an Inbhir Pheofharain.

Thuirt Pròbhost Inbhir Nis, An Comh. Eilidh NicIlleMhìcheil, gu bheil iad aig an ìre seo air Inbhir Nis a chomharrachadh mar an àite as freagarraiche dhan bhuidhinn às ùire de dh'fhògarraich.

Chaidh cuireadh a thoirt do dhaoine gu tachartas ann an Acadamaidh Bhaile Theàrlaich air an 19mh dhen t-Sultain gus cluinntinn mar a tha an t-ullachadh a' dol agus air mar as urrainn do dhaoine taic a thoirt seachad.