Fear air bàsachadh an Loch Lòchaidh

Image copyright Getty Images Image caption Chaidh fear eile a thoirt às an loch a dh'Ospadal a' Bhelford.

Chaochail fear às deidh dhan chanù aige car a chur ann an loch an Loch Abar.

Bha an duine, aois 28, ann an trioblaid ann an Loch Lòchaidh faisg air a' Ghearasdan feasgar Dhiluain.

Chaidh sgiobaidhean mhaor-cladaich agus heileacoptair nam Maor-Cladaich far an robh an duine ach bhàsaich e aig an làraich.

Thugar fear eile a bh' air tuiteam dhan uisge gu Ospadal a' Bhelford sa Ghearasdan agus fhuair e a-mach goirid às dèidh sin.

Bha cù cuideachd sa chanù còmhla riutha agus chaidh iad uile a tharraing às an uisge le bàta ionadail.

Thuirt na Poilis nach robh càil amharasach mu na thachair agus gun tèid aithisg a chur gu Neach-Casaid a' Chrùin.