Cobhair air fear a thuit dhan mhuir

Image copyright Kyle RNLI

B'fheudar cobhair a dhèanamh air fear-turais a thuit dhan mhuir 's e a' feuchainn ri dealbh a ghabhail de Chaisteal Eilean Donnain.

Bha an duine air stad ri taobh an rathaid agus bha e a' seasamh air creagan faisg air a' chaisteal nuair a thuit e dhan uisge madainn na Sàbaid.

Fhuair e air snàmh gu tìr an aghaidh an t-struth làidir agus chaidh a chompanach chun a' chaisteil airson fios a chur air an seirbhisean èiginn.

Dh'fhuirich neach-eiridinn còmhla ris an duine gus an tug bata-teasargain a' Chaoil e chun a' charbaid-eiridinn aig a' chidhe anns An Dòrnaidh.

Thuirt RNLI a' Chaoil gun deach am fear-turais a ghoirteachadh agus gun robh e gu math fuar agus fliuch.

Chaidh a thoirt dhan ospadal airson leigheis.