Brexit

Chaidh rabhadh do bhuill-phàrlamaid Thòraidheach gun tèid am peanasachadh mura gabh iad ri poileasaidh an riaghaltais air Brexit nuair a thilleas a' Phàrlamaid a-màireach. Chaidh maoidheadh air reubaltaich gun tèid an casg bhon a phartaidh 'sa Phàrlamaid agus nach bi cead aca seasamh mar Thòraidhean anns an ath thaghadh coitcheann. Tha buill bho gach partaidh ag ullachadh plana 'son reachdas a chuireadh stad air Brexit gun aonta.

Dorian

Tha Huracan Dorian a' dèanamh milleadh mòr anns na Bahamas. Tha na h-eileanan iosal fo thuil agus dh'fhalbh gaoth mhòr le toglaichean. Tha cho mall 's a tha an stoirm, aig còig mile 'san uair, a' dèanamh chùisean nas miosa.

Aimhreit

Gheall ceannardan comhairle gun cleachd iad a h-uile meur dhen a lagh 'son dion a'chuir air a mhòr shluaigh an deidh na h-aimhreit ann an Glaschu oidhche Dhihaoine nuair a thug dìlsich an aghaidh air luchd iomairt a bha a' caismeachd 'son Èirinn aonaichte. Tha dùil ri caismeachd eile a-nochd agus dhà eile ro dheireadh na seachdain seo. Thuirt ceannard Comhairle Baile Ghlaschu, Susan Aitken, gu bheil e doirbh cothromachadh a' dhèanamh eadar dìon phoblach agus còirichean caismeachd agus togail fianais.

Sgoil-àraich Shlèite

Tha Comhairle na Gàidhealtachd ag ràdh gur ann gu buannachd na Gàidhlig a bhios e air a cheann thall sgoiltean àraich Gàidhlig agus Beurla a chur còmhla anns an aon thogalach ùr ann an Slèite. Thuirt an Comhairliche Alasdair MhicFhionghain, Cathraiche Stòras Corporra na Comhairle, gu bheil an aon shuidheachadh ann an àiteachan eile agus nach eil duine a' gearain ged a tha dragh air pàrantan ann an Slèite nach fhaigh a' chlann bogadh cho math anns a' chànan. Tha iad a' faighinn taic bhon bhuidhinn iomairt Misneachd air am bheil dragh gu bheil leithid de phoileasaidh "cunnartach" do dh'fhoghlam tro' mheadhan na Gàidhlig.

Hong Kong

Tha ceudan de chloinn na h-àrd sgoile a' gabhail pàirt ann an iomairt airson deamocrasaidh ann an Hong Kong air a' chiad latha de bhliadhna na sgoile an sin. Tha mòran dhiubh a' diùltadh a dhol gu clasaichean agus iad a' togail fianais air taobh a-muigh nan sgoiltean.

Tubaist

Tha poileas ag iarraidh fiosrachaidh mu thubaist rathaid ann an Loch Abar an dè anns an do chaill boireannach, a bha 63, a beatha. Cha robh ach aon chàr, Honda CRV, anns an tubaist ann an Sròin an t-Sithein mu dhà uair feasgar an dè.