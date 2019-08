Cìsean siubhail air Aiseag a' Chorrain

Dh'aontaich comhairlichean ann an Loch Abar faradh a chur air luchd-coiseachd 's luchd-baidhseagail air Aiseag a' Chorrain.

Bidh e a-nis £1 air luchd-coiseachd agus £1.50 air luchd-baidhseagail airson siubhal air an aiseig.

Ach tha cuid sa sgìre a' gearain nach eil sgeul fhathast air fuasgladh maireannach dhan t-seirbheis.

Chan e turas fada a th'ann, cha toir e ach mu chòig mionaidean a' siubhal eadar an Corran, dìreach beagan a deas air a' Ghearasdan, agus Àird Ghobhar air an taobh thall.

Prìsean

An-dè, 29mh den Lùnasdal, aig Comataidh Sgìre Loch Abar aig Comhairle na Gàidhealtachd, dh'aontaich iad air prìsean do luchd-coiseachd a tha a' dol air an aiseig.

Am beachd Anndra Baxter a tha na Chomhairliche airson Àird nam Murchan tha seo ga dhèanamh nas cothromaiche do mhuinntir na sgìre.

"Tha seo a' dol air ais grùnn bhliadhnaichean nuair a chaidh a' chìs a chur suas airson càraichean a' dol air an aiseig," thuirt Mgr Baxter.

"Mar thoradh air an sin, chuir sinn seachad ùine a' dol mun cuairt a' bruidhinn ri daoine sa sgìre agus an uairsin an rud a bha sinn a' cluinntinn tric 's e carson a bh'acasan le càraichean pàigheadh agus gun robh an fheadhainn a bha a' coiseachd ga fhaighinn an asgaidh," thuirt e.

"Tha mi a' smaointinn gur e a' faireachdainn a bh'ann 's e gu bheil a' mhòr-chuid den luchd-siubhail a' dol a-null agus a-nall as t-samhradh, agus 's e luchd-tadhail a th'annda, agus nach b'e rud mòr a bhiodh ann toirt orra rud beag a phàigheadh agus nach cuireadh e mòran dragh orra", thuirt e.

Dràibhear

Cha bhì cosg ann airson a bhith a' siubhal còmhla ri dràibhear càir no dhaibhsan a tha a' siubhal air busaichean.

Agus airson muinntir na sgìre agus iadsan a tha a' siubhal tric air an aiseig, bidh cothrom ann leabhar thiocaidean a cheannach a bheir sìos a' chosgais gu 27 sgillinn, no 40 sgillinn le baidhseagal.

Tha e ioma-fhillte a-rèir Màiri Anna NicUailrig a tha a' fuireach ann an Àird Ghobhar.

"Aig àm nuair a tha sinn a' faicinn dòighean air turasachd, air eaconomaidh, air cothroman còmhdhail a leasachadh do dhaoine ann an sgìrean iomallach na Gàidhealtachd, agus gach adhartas a thathar ga dheanamh, 's e nàdar de bhriseadh-dùil a th'ann gach turas a tha tuilleadh chìsean ga chur air daoine", thuirt Ms NicUailrig.

Bunait

"Ged a tha daoine a' coimhead air aig aon ìre-sa a' cantainn - tha e cothromach gu leòr a bhith a' pàigheadh - tha e a' nochdadh nach eilear a' dèiligeadh dha-rìreamh ri bunait gnothaich, 's e sin a bhith a' coimhead air an àm ri teachd agus ciamar a nithear cinnteach gu bheil an ceangal air deagh stèidh agus mar sin gu bheil na coimhearsnachdan air an dìon," thuirt i.

Chaidh a ràdh ma chuireas iad beagan cìs air luchd-coiseachd gum bithear an dòchas gun cùm e sìos cosgaisean air daoine a' siubhal ann an carbadan. Ach chan eil Ms NicUailrig a' cur mòran dòchais air an sin.

"Nuair a chaidh na roghainnean a chur mu choinneamh nan comhairlean coimhearsnachd agus mu choinneamh an t-sluaigh thairis air beagan bhliadhnaichean, 's e roghainneann doirbh a bh'ann aig gach ìre, ach an rud a bu bheag a bu mhiosa a bh'ann a bhith a' smaoineachadh air dòigh a lorg air cìsean a chur air luchd-coiseachd agus luchd-rothair.

"Tha eagal orm nach eil ann ach ceann càol a' mhaide a bhith a' tòiseachadh le cìs, tha mi coma dè cho beag sa tha e, ach aon uair is gu bheil e ann, thèid e an-àirde agus cha bhi an dàrna leth den bhargan air a ghlèidheadh," thuirt i.

Tha dùil ann gum bi an uidheamachd, airson tiocaidean air gach taobh den Chorran, beò taobh a-staigh colla-deug.