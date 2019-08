Chaidh ionad fiaclaireachd ùr ann an Steòrnabhagh fhosgladh gu h-oifigeil Diardaoin.

Tha Ionad Castleview ann an Ceann a' Bhàigh ann an Steòrnabhagh air a bhith fosgailte airson beagan mhìosan bho stiùir an fhiaclair Sridhar Kalvakuntla.

Seo Eilidh NicLeòid.