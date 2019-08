Ceum air adhart do dh' Ionad Cultarail Inbhir Nis

Image copyright Getty Images Image caption Bha togalach ri taobh na h-aibhne san amharc aca nuair a chaidh an rannsachadh a dhèanamh ach thuirt Ms NicDhòmhnaill gum biodh iad a' miannachadh a bhith ann an togalach ann am meadhan a' bhaile.

Chaidh oifigear pròiseict fhastadh leis a' bhuidhinn Urras Dualchais na h-Alba a tha a' feuchainn ri Ionad Cultarail Gàidhlig a stèidheachadh ann an Inbhir Nis.

'S i Susanne NicDhòmhnaill, às an Eilean Sgitheanach o thùs, a fhuair an obair.

Sheall rannsachadh a chaidh a dhèanamh mun àm seo an-uiridh gu bheil taic làidir anns a' bhaile airson ionad den t-seòrsa seo.

Bhiodh an t-ionad ag amas air luchd-labhairt na Gàidhlig, luchd-ionnsachaidh agus luchd-turais.

Amas

"Bu mhath leinn nam biodh e fosgailte aig àm a' Mhòd Nàiseanta 2020 an Inbhir Nis an ath bhliadhna, ach bidh sin caran doirbh", thuirt Susanne.

"Taobh a-staigh dà bhliadhna, sin an seòrsa amais a th' againn.

"Bheir e ùine is bheir e obair", thuirt i.

Bidh mòran obrach roimhpe mus tachair sin.

Feumar rannsachadh a dhèanamh air togalaichean a dh'fhaodadh a bhith freagarrach mar ionad, sùil a chumail air an t-seòrsa taic airgid a bhiodh ri fhaotainn agus a bhith a' cur a-steach air a shon

Bidh aca cuieachd ri planaichean conaltraidh a leasachadh gus an t-ionad a bhrosnachadh am measg bhuidhnean maoineachaidh agus anns a' choimhearsnachd ionadal nas fharsainge.

Bha togalach ri taobh na h-aibhne san amharc aca nuair a chaidh an rannsachadh a dhèanamh.

Taic

Ach cha tuirt Ms NicDhòmhnaill ach gum biodh iad a' miannachadh a bhith ann an togalach ann am meadhan a' bhaile.

Fhuair an dreuchd taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig.

Thuirt Daibhidh Boag, Stiùiriche Planadh Cànain is Leasachaidhean Coimhearsnachd aig Bòrd na Gàidhlig: "Tha am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2018-2023 ag aithneachadh gu bheil diofar fhuasglaidhean a dhìth do dhiofar choimhearsnachdan agus gur e faighinn daoine aig a bheil Gàidhlig còmhla nas trice, aon de na feadhainn as cudromaiche anns na bailtean-mòra.

"Tha Bòrd na Gàidhlig a' cumail taic ris a' phròiseact seo leis an amas gun tèid Gàidhlig a chleachdadh nas trice, agus le barrachd dhaoine ann an Inbhir Nis, thairis air na bliadhnaichean ri teachd."