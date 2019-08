Sràid cas is sealladh bòidheach

Image caption An t-sràid as casa an Alba ann an Tobar Mhoire

Tha sràid ann am Muile air tighinn am bàrr air clàr an t-suirbhidh Òrdanais mar an t-sràid as casa an Alba.

Chaidh sràid sa Chuimridh - Ffordd Pen Llech ann am baile Harlech - ainmeachadh gu oifigeil air a' mhìos sa chaidh ann an Leabhar Churaidhean an t-Saoghail mar an t-sràid as casa san t-saoghal le caisead de 37.45%

Dh'iarr larach-lìnn a BhBC air luchd-leughaidh na duilleige innse dhaibh dè, nam beachd sa, na sràidean a bu chasa a bh'againn san dùthaich sa.

Fhuairear an uairsin taic bhon t-suirbhidh Òrdanais airson dearbhadh a dhèanamh air na beachdan a thàinig thuca.

Cliù

Tha Muile aithnichte leis mar a tha togalaichean Thobair Moire cho daithte agus thainig e cuideachd gu àire dhaoine tron phrògram chloinne Balamory.

Agus a-nis gheibh iad cliù a bharrachd airson an t-sràid is casa an Alba - Meadhain a' Bhraighe - a bhi air an stairsich.

Tha caisead de 19.4% aig an t-sràid a tha cuideachd air a h-ainmeachadh mar Braigh Oifis a' Phuist.

Seo aon de ghrùnn shràidean a tha a ruith suas a bhruthaich bhon phrìomh sràid ri taobh a' chala.

Iognadh

Bidh seo a' cuir iognadh air luchd-turais a bhios a' tadhal air an eilean.

"Tha daoine cleachdte ri bhidh faicinn na taighean breagha air a' phrìomh sràid ach chan eil sian a dh'fhios aca gu bheil sràidean cho fior chas againn", thuirt Kirsten Dòmhnallach.

Agus a-rèir tè de chomhairlichean na sgìre, Màiri-Sìne Devon, bha beachd ann uaireigin seòrsa de lioft-sgìthidh a chuir ann.

"S dòcha bho chionn 30 no 40 bliadhna air ais, bha fear a' fuireach sa bhaile a dhealbh seòrsa de lioft airson a' Bhràighe. Ach gu mì-fhortanach cha d'thàinig sian dheth", thuirt i.