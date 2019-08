Plana airson obair-càraidh air an rèile-beinne

Image copyright Getty Images

Cha tòisich obair-càraidh air rèile-beinne a' Chùirn Ghuirm ron Chèitean an ath-bhliadhna aig a' char as tràithe.

Thuirt Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean (HIE) leis a bheil an rèile gu bheil luchd-einnseanairidh air a bhidh a' dèanamh sgrùdaidh mhionaidich an t-seachdain seo air na th' air a bhith ag adhbhrachadh dhuilgheadasan do spàrran na rèile.

Tha an rèile as àirde san Rioghachd Àonaichte air a bhith dùinte cha mhòr bliadhna air sàilleibh thrioblaidean structarail.

Air a' mhìos a chaidh, thuirt HIE gum biodh e na bu shaoire an rèile-beinne a chàradh na a bhith ga toirt far na beinne.

Obair

Chaidh a togail aig cosgais de £26m, le stèisean gu h-ìosail agus àite-bìdh gu h-àrd, 1,097m suas beinn a' Chùirn Ghuirm.

Tha obair càraidh a dhìth air cha mhòr an dàrna leth den rèile, tha mu 300 bearing ùr a dhìth, agus feumar ath-neartachadh a dhèanamh air na th' ann de cheanglaichean agus de dh'altan.

Tha e an urra ri Riaghaltas na h-Alba an t-ùghdarras a thoirt seachad airson na h-obrach-càraidh nuair a tha fiosrachadh soilleir ann a thaobh nan cosgaisean.