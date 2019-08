An t-Urr. Aonghas Mac a' Ghobhainn air bàsachadh

Chaochail an t-Urr. Aonghas Mac a' Ghobhainn, a bha ainmeil airson na strì a rinn e an aghaidh aiseagan air an t-Sàbaid.

Thàinig e gu aire a' mhòr-shluaigh ann an 1965 nuair a laigh e fhèin agus feadhainn eile air a' chidhe ann an Caol Acainn 'son stad a chur air carbadan tighinn far a' chiad aiseig air an t-Sàbaid chun an Eilein Sgitheanaich.

Aig an àm sin b' e ministear na h-Eaglaise Saoire ann an Snìosort san Eilean Sgitheanach.

Bha e an dèidh sin na mhinsitear air cothional Chrois ann an Leòdhas.

Rugadh e ann am Baile a' Ghobhainn ann an Glaschu do phàrantan à Leòdhas, agus bha e ainmeil mar shearmonnaiche comasach a sheas beachdan traidiseanta na h-Eaglaise Saoire.

O chionn 20 bliadhna chaidh e chun na h-Eaglaise Saoire Clèirich.

Bha Mgr Mac a' Ghobhainn 90 bliadhna de dh'aois, agus dh'fhàg e banntrach, ceathrar chloinne agus oghaichean.