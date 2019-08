'S e là mòr a bh' ann an Sròn an t-Sìthein Dimàirt 's a' bhun-sgoil ùr ga fosgladh gu h-oifigeil.

Thog a' choimhearsnachd fhèin an t-airgead airson an togalaich às dèidh dhaibh cur an aghaidh phlanaichean Comhairle na Gàidhealtachd airson na sgoile a bh' ann.

Bha an Leas-Phrìomh Mhinistear, Iain Swinney, ann an Sròn an t-Sìthein airson an togalach fhosgladh.

Seo Seonaidh MacCoinnich.