Ball-Pàrlamaid Uaineach a' leigeil dheth a dhreuchd

Dh'innis John Finnie BPA gum bi e a' seasamh sìos aig an ath-thaghadh airson na Pàrlamaid Albannaich.

Tha am Ball-Pàrlamaid Uaineach airson na Gàidhealtachd agus nan Eilean air a bhith a' riochdachadh na sgìre bho chaidh a thaghadh an toiseach ann an 2011.

Tha am pàrtaidh a-nis a' coimhead airson cuideigin a sheasas na àite aig an ath-thaghadh ann an 2021.

A' bruidhinn mun cho-dhùnadh thuirt e gun robh e na urram dha a bhith a' riochdachadh na sgìre sa Phàrlamaid Albannaich.

Cuideachadh

"Tha h-uile dùil agam obrachadh gu cruaidh gus mo là mu dheireadh," thuirt Mgr Finnie.

"Tha mi air a bhith an sàs ann am poileataigs bho chaidh mo thaghadh mar chomhairliche air Comhairle na Gàidhealtachd ann an 2007 agus tha e gu mòr a' cordadh rium a bhith a' cuideachadh dhaoine.

"Ach tha mi a' smaointinn gu bheil an t-àm ann seasamh sìos agus leigeil le daoine ùra tighinn a-steach le beachdan is neart ùr.

"Fad na h-ùine a tha mi air a bhith sa Phàrlamaid, tha mi air prìomhachas a thoirt dha mo sgìre agus na daoine a tha fuireach ann.

"Le m' ùidh ann an còraichean sòisealta agus na h-àrainneachd gam stiùireadh, tha mi toilichte gun d' fhuair mi atharrachaidhean reachdail tron Phàrlamaid airson beatha dhaoine san roinn fhàgail nas fheàrr.

Dòchas

"Aig an àm seo tha mi ag obair còmhla ri daoine eile airson dèanamh cinnteach gum bi slighe aig bile, a bheir dìon co-ionnan do chloinn bho ionnsaigh, tron Phàrlamaid, agus tha mi an dòchas fhaicinn na lagh san àm ri teachd.

"Tha suidheachadh èiginneach na Cruinne a' ciallachadh a-nis gu bheil feum nas motha air poileasaidhean uaineach. Tha fios agam gu bheil daoine eile ann a nì cinnteach gu bheil iad seo air am brosnachadh is an toirt gu buil airson na Gàidhealtachd is nan Eilean.

"Aig a' cheart àm tha mi a' coimhead air adhart ri bhith a' cur seachad barrachd ùine le mo theaghlach," thuirt Mgr Finnie.