Làrach cho-roinnte do dh'Àrd-sgoil Ghàidhlig Dhùn Èideann?

Image copyright Getty Images Image caption Aig coinneimh ann an Dùn Èideann oidhche Luain le comhairle a' bhaile chuala pàrantan gur e sgoil cho-roinnte as coltaiche maoineachadh fhaighinn.

Tha dragh air cuid a phàrantan ann an Dùn Èideann, a tha ag iarraidh àrd-sgoil Ghàidhlig ùir, gur ann air aon làraich ri sgoil Bheurla a dh'fhaodadh i a bhith.

Aig coinneimh oidhche Luain le comhairle a' bhaile chuala iad gur e sin as coltaiche maoineachadh fhaighinn.

Chaidh innse dhaibh gur e dà sgoil fa-leth a bhiodh ann air làraich sam bith.

Ach tha Comann nam Pàrant am beachd rannsachadh a dhèanamh mun bhuaidh a dh'fhaodadh làrach co-roinnte air foghlam mion-chànanach.

Thuirt ball den Chomann, Sarah Scott, gu bheil pàrantan air leth toilichte gu bheil Comhairle Bhaile Dhùn Èideann air a bhith ag obair gu cruaidh le pàrantan agus sgoiltean airson foghlam tro mheadhan na Gàidhlig sa bhaile a leasachadh.

Coimhearsnachd

Ach thuirt i cuideachd gu bheil e riatanach gum bi àrd-sgoil Ghàidhlig ùr ann an Dùn Èideann taobh a-staigh còig bliadhna.

"Chanainn gu bheil na tha a' tachairt sna sgoiltean a tha sin san àm ri teachd a thaobh coimhearsnachd is a thaobh teagaisg a' cheart cho cudromach 's a tha an t-àite far am bi iad stèidhichte", thuirt i.

"Tha Comann nam Pàrant ann an Dùn Èideann airson 's gum bi rannsachadh air a dhèanamh air a' cheist a bheil diofar ann eadar sgoil fa-leth agus sgoil far am bi àrd-sgoil eile air an aon àite.

"Feumaidh sin a bhith cinnteach nach eil trioblaidean mòra ann le àrd-sgoil cho-roinnte le àrd-sgoil eile.

"Aig an aon àm, tha a' chomhairle den bheachd gum bi fada nas fhasa rudan mar sin a chur air bhog."

Feumaidh Comann nam Pàrant taic-airgid fhaighinn mu choinneamh an rannsachaidh sin.

Ach tha iad an dòchas gum bi rannsachadh den t-seòrsa seo feumail do dh'fhoghlam Gàidhig ann an sgìrean eile cuideachd.