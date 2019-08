Fuasgladh air fàileadh

Thuirt a' chompanaidh àrach-èisg, Mowi, gu bheil obair a leantainn airson smachd fhaighinn air droch fhàileadh a tha a' tighean bhon fhactaraidh-bidhe aca air iomal Chaol Àcainn.

Tha am boladh air a bhith a' cur dragh air cuid de mhuinntir a' bhaile airson greis, agus tha Mowi ag ràdh gu bheil iad an dùil fuasgladh maireannach fhaighinn air an trioblaid le a bhith a' cur similear nas àirde air an togalach.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.