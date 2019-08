Taic do phròiseact ealain Inbhir Nis

Chaidh co-dhùnadh an-diugh gun teid pròiseact ealain connspaideach air adhart air bruaichean abhainn Nis.

Tha gu leòr de mhuinntir Inbhir Nis fhèin an aghaidh a' phroiseict air a bheil My Ness - far an tèid àite-cruinneachaidh a thogail faisg air bothan nan iasgairean.

Ach as dèidh coinneimh a bha gu math sradagach feasgar, cho-dhùin comhairlichean baile Inbhir Nis nach tèid an còrr airgid a chosg air a' phroiseact, agus gum bi e deiseil an ceann bliadhna gu leth.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.