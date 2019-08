An Taobh Siar is an Rubha troimhe an Cupa Leòdhais

'S iad an Taobh Siar agus an Rubha a bhios a' coinneachadh sa cuairt dheireannaich de Chupa Moldova Leòdhais.

Chaidh na Hearadh a-steach dhan iar-chuairt dheireannaich aca an aghaidh an Taobh Siar an ìre mhath misneachail is iad air sia de na seachd geamaichean mu dheireadh aca a bhuannachadh.

Bha na Siaraich ro mhath oidhche Luain ge-tà, is tadhail bho Scott Greumach (2) is Màrtainn Shields gam fàgail 3-0 air thoiseach air lethach slighe.

Chuir an Greumach tadhal eile san dàrna leth is chuir Luke MacAoidh crìoch air a' chùis is an Taobh Siar troimhe 5-0.

San iar-chuairt dheireannaich eile, rinn United toiseach-tòiseachaidh glè mhath an aghaidh an Rubha is Crìsdean Adams gan cur air thoiseach.

Thàinig an Rubha air ais ge-tà, tadhail san dàrna leth bho Wally MacÌomhair, Cammy MacNeacail is Aonghas Dòmhnallach gan cuir troimhe 3-1.

Sreath

Tha seo a' fàgail gur an Taobh Siar is an Rubha a bhios sa chuairt dheireannaich de Chupa Leòdhais.

Thèid na sgiobaidhean an aghaidh a chèile cuideachd sa chuairt dheireannaich de Chupa a' Cho-op.

Ron sin, bidh iad a' coinneachadh ann an geama mòr san lìog oidhche Haoine seo tighinn is iad a' strì an aghaidh a chèile 'son an tiotail.

Tha sin na phàirt de sheachdain thrang ann am ball-coise ionadail.

Am measg nan geamaichean mòra, bidh sgioba nam ban aig Leòdhas is na Hearadh a' cluich sa chuairt dheireannaich de Chupa Lìog na Gàidhealtachd 's nan Eilean Disathairne an aghaidh Clach.

'S ann aig Pàirce Chaledonian a bhios an geama sin.

Tha clàr na seachdain mar a leanas:

Dimàirt 20/08

Cupa Billy McNeill

Beinn nam Fadhla - Uibhist a Tuath 7f

Saints an Iochdair - Southend 6.30f

Diciadain 21/08

Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse

Gleann Eilg - Port Rìgh 6.45f

Slèite is an Srath - GA United 6.45f

Caol Àcainn - Malaig 6.45f

Dihaoine 23/08

Lìog Leòdhais is na Hearadh

United - Na Hearadh 6.30f

An Taobh Siar - An Rubha 6.30f

Nis - Càrlabhagh 6.30f

Na Lochan - Am Bac 6.30f

Disathairne 24/08

Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse

Malaig - Gleann Eilg 2.30f

Iar-Thuath an Eilein Sgitheanaich - An Caol 6f

Caol Àcainn - Slèite is an Srath 6f

Ball-coise nam Ban - Cupa Lìog na Gàidhealtachd 's nan Eilean

Leòdhas is na Hearadh - Clach (Pàirce Chaledonian aig 1f.)