Dragh mu bhuaidh Bhrexit

Bha Ministear na Roinn Eòrpa ann an Riaghaltas na h-Alba san Eilean Sgitheanach an-diugh - mar phàirt dha thuras air a' chosta an iar.

Tha Ben Mac a' Phearsain a' trusadh bheachdan bho ghnìomhachasan mu luchd-obrach Eòrpach às dèidh Bhrexit.

Bha e airson bruidhinn ri daoine a tha an sàs ann an turasachd gu seachd àraid - leis gu bheil an dàrna leth de luchd-obrach nan taighean-òsta bho dhùthchannan an Aonaidh Eòrpaich.

Seo Alasdair MacLeòid.