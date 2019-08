Seann bhàta air tilleadh a dh'Èirisgeigh

Thill seann sgoth-iasgaich - an Santa Maria III - a dh'Èirisgeigh air an deireadh-sheachdain - agus bha fàilte mhòr roimhpe.

'S e an Jasper an t-ainm a bh' oirre nuair a chaidh a togail an toiseach do theaghlach iasgairean à Scalpaigh.

Chaidh i an uairsin a dh'`Eirisgeigh - agus tha i air a bhith ann an iomadh àite bhon uairsin.

Ach tha Dòmhnall Eardsaidh MacFhionghain - a bhuineas do dh'Èirisgeidh - air a' caradh agus air a cur air ais gu mar a bha i agus sheòl e fhèin san luchd-dàimh dhachaigh orra à Malaig.

Tha an aithris seo aig Ruairidh Rothach.