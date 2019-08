Chan eil Righaltas na h-Alba a' cur uimhir de dh'airgead 's a bu chòir ri seirbheisean cùraim, a rèir chathraiche Cùram Choimhearsnachd nan Eilean Siar, Mòrag Rothach.

Tha a Bh-Ph. Rothach ag ràdh nach eil an t-suim airgid a tha Bòrd Slainte nan Eilean Siar a' tabhann air Ospais Bhethesda ann an Steòrnabhagh faisg air na tha a dhìth.

Dhiùlt Bethesda gabhail ris an tairgse airgid mu dheireadh bhon Bhòrd Slàinte, agus iad den bheachd gun robh an t-airgead 10% no £10,000 cus nas lugha na a' £100,000 air an robh iad airidh.

B' àbhaist don Bhòrd Slàinte a bhith a' pàigheadh an dàrna leth de chosgaisean an ospais, ach sguir sin nuair a chaidh cùram is slàinte a chur còmhla fo aon bhòrd amalaichte, an IJB.

Bha e comasach an uairsin ospaisean a mhaoineachadh a rèir am feumalachdan, ach chaidh na bha iad a' toirt seachad sìos seachad air an 50% air an robh iad airidh fon t-seann aonta.

Nuair a rinn Comhairle nan Eilean Siar, agus Bòrd Slàinte nan Eilean Siar measadh b' ann a' cleachdadh na suime nas ìsle a bha iad, agus ri linn sin chaidh an IJB a stèidheachadh le buidseat nas ìsle na bha a dhith orra.

"Chan eil Bethesda ag iarraidh ach gum maoinicheadh iad dàrna leth nan cosgaisean aca," thuirt Mòrag Rothach.

"Agus chanainnsa gur e deagh bhargain a bhiodh an sin chionn nam feumadh Bòrd na Slàinte na h-ospaisean a ruith, dh'fheumadh iad na cosgaisean air fad a choinneachadh.

"Mar sin, tha mi a' smaoineachadh, ged a gheibheadh iad an rud beag a bharrachd a tha sin, tha toll mhòr fhathast gu bhith anns an ionmhas aca. Tha iadsan a' coimhead airson £100,000 airson dèanamh an-àirde an ionmhais a bhiodh air a bhith a dhìth orra thairis air na bliadhnaichean nach robh Bòrd na Slàinte a' toirt dhaibh an àrdachaidh a bha còrr aca," thuirt i.

"'S e fìrinn a' ghnothaich nach eil seirbheisean cùraim agus slàinte gam maoineachadh fon Riaghaltas mar a bu chòir dhaibh, agus 's e tha còir tachairt, agus tha còir seo a dhol a-nise chun an Riaghaltais, an àite a bhith a' sùileachdainn air Bùird Shlàinte agus air Comhairlean a bhith a' gearradh sheirbheisean, 's ann a tha còir aca bhith a' toirt dhaibh barrachd.

"Chan eil e a' dèanamh ciall sam bith, a bhith a' gearradh maoineachaidh nuair a tha feum air seirbheisean a' dol an-àirde," thuirt i.

Thuirt neach-labhairt bho Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a' cur £700m ri cùram sòisealta, àrdachadh 29% air a' bhliadhna ron seo.

Thuirt iad cuideachd gu bheil iad ag iarraidh fuasgladh a lorg air suidheachadh Bhethesda agus feumalachdan cùraim mhuinntir nan Eilean Siar.