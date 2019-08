Brexit

Tha an t-seann Sheansalair, Philip Hammond, a' fàgail air luchd-comhairleachaidh Bhoris Johnson gu bheil iad a dh'aona-ghnothaich a' cur às do chothrom air aonta ùr airson Bhrexit. Thuirt Mgr Hammond gu bheil an Riaghaltas ag iarraidh rudan ris nach urrainn an t-Aonadh Eòrpach gabhail, agus gu bheil sin a' cur ris a' choltas gur e Brexit gun aonta a bhios ann. Tha Sràid Downing a' fàgail air Mgr Hammond gun do rinn esan a dhìcheall nuair a bha e na Sheansalair, stad a chur air Brexit, agus nach do rinn e ullachadh sam bith airson Brexit gun aonta.

An Atmhorachd

Bha ìre na h-Atmhorachd a rèir a' Chlàir Reic (RPI) aig 2.8% air a' mhìos a chaidh. Bidh prìs a' chuid as motha de na faraidhean rèile ag èirigh aig an ìre sin an ath-bhliadhna, ach tha luchd-iomairt ag iarraidh an ìre as ìsle, an Clàr Ceannaich (CPI) a chleachdadh mar thomhas.

Loidhne-Rèile a' Chosta an Iar

Bidh First Group, a tha stèidhichte ann an Obar Dheathain, còmhla ris a' bhuidhinn Eadailtich TrenItalia a' gabhail thairis nan seirbheisean prìomh loidhne rèile air a' chosta an iar on Dùbhlachd. Chaidh casg air Virgin Trains, aig a bheil an cùmhnant, bho thagradh air an turas seo. Tha an loidhne a' ruith eadr Lunnainn, Birmingham, Liverpool agus Glaschu. Bidh TrenItalia cuideachd os cionn nan trèanaichean air loidhne ùr luath an HS2 bho 2026, ged a tha teagamh ann an-dràsta mun phròiseact sin.

Nora Quoirin

Bha rannsachadh an dèidh bàis ann am Mailèisia air corp an deugaire à Lunnainn, Nora Quoirin, a bha 15 bliadhna de dh'aois. Chaidh ise a dhìth bho chionn deich làithean agus i air saor-làithean còmhla ri a teaghlach.

AirBnB

Bidh Buidheann Taigheadais Loch Aillse 's an Eilein Sgitheanaich a' cur a-mach litrichean a dh'aithghearr le rabhadh do dhaoine a tha a' leigeil sheòmraichean anns na taighean sòisealta aca, no na taighean gu lèir, a mach air màl tro leithid AirBnB. Tha a' bhuidheann ag ràdh gu bheil sin a' briseadh an aonta laghail fo bheil daoine a' fuireach anns na taighean, agus gur dòcha gun tèid an cur às na taighean mura sguir iad dheth.

Bethesda

Thuirt Ball nan Eilean Siar ann am Pàrlamaid na h-Alba, Alasdair Allan, gum feum fuasgladh a bhith ann mu chion-airgid aig Hospice Bhethesda ann an Steòrnabhagh. Bha dleastanas air Bòrd Slàinte nan Eilean Siar dàrna leth chosgaisean na dachaigh-cùraim a phàigheadh. Ach thàinig e am follais gu bheil seachd bliadhna ann bho sguir iad dheth sin. Thuirt am Bòrd Slàinte gu bheil iad air a bhith a' bruidhinn ri Bethesda agus air airgead a thabhann orra, agus gu bheil bòrd-stiùiridh Bhethesda a' beachdachadh air sin.