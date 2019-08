45 Bliadhna bho chaidh a' chiad chrann-ola a thogail air Ghàidhealtachd

Bidh 45 bliadhna ann Diciadain bho chaidh a' chiad chrann-ola chaidh a thogail ann an gàradh air a' Ghàidhealtachd a chur dhan Chuan a Tuath.

Bha grunn mhìltean dhaoine ag obair ann an gàradh Bhàgh an Eige aig an àm, 's e cho cudthromach gun tigeadh an ola gu tìr cho luath 's a ghabhadh dèanamh.

Bha a' Bhanrigh an làthair airson an crann-ola a chur air a shlighe bhon ghàrradh gu muir.