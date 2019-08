Thòisich obair gus Bùnsgoil Ghàidhlig Inbhir Nis a leudachadh

Tha obair a' tòiseachadh gus Bùnsgoil Ghàidhlig Inbhir Nis a leudachadh le àireamh na cloinne a sìor èirigh.

Dh'fhosgail Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis ann an 2007 agus tha i air dhol bho neart gu neart bhon uairsin.

Thèid annexe anns a bheil 9,000 troigh ceàrnagach a thogail.

Cuidichidh an leasachadh le cho làn sa tha an sgoil an-dràsta agus le mar a tha foghlam agus cùram do chloinn a tha 3 agus 4 bliadhna a dh'aois ga leudachadh san Lùnasdail an ath-bhliadhna.

Seasmhach

'S ann aig Morgan Sindall a tha an cùmhnant agus thathas an dòchas gum bi an togalach deiseil ron Fhaoilleach an ath bhliadhna.

Thèid 2 sheòmar sgoil-àraich, 2 sheòmar son clas a h-aon agus cidsean agus seòmar-bìdhe ùr a thogail.

Thog parantan dragh roimhe nach biodh an togalach seo freagarrach neo seasmhach son an ùine fhada.

Ach bha a' chomhairle ag ràdh gun robh aca ri dèiligeadh ris an iarrtas a bha gu bhith ann an ath-bhliadhna.

Thuirt Cathraiche Comataidh Cùraim, Ionnsachaidh agus Taigheadais na Comhairle, Iain Fionnlasdan gu bheil e air a dhòigh gu bheil an obair air tòiseachadh.