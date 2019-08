Thuirt Riaghaltas na h-Alba Diluain gu bheil iad deiseil agus dèonach Gàrradh MhicFheargais air Chluaidh a ghabhail fo smachd.

Chaidh a dhearbhadh Dihaoine gun rachadh e ann an làmhan luchd-rianachd an t-seachdain seo, mura am faidheadh iad cuideigin a tha deònach a cheannachd.