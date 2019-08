Càr air a dhol far a' chidhe

Image caption Cha robh duine anns a' chàr nuair a chaidh e far a' chidhe

Chaidh iomairt teasairginn a chur air dòigh às dèidh mar a chaidh càr dhan a' mhuir aig cidhe Chaoil Reithe feasgar na Sàbaid.

Cha robh duine am broinn a' chàir aig an àm, 's iad a-muigh a' coimhead air biastan-dubha.

Chaidh fios a chur air Bàta-teasairginn a' Chaoil goirid às dèidh 13:15, às dèidh dhaibh aithris fhaighinn gu robh an càr air a dhol dhan mhuir.

Tha dùil gur e brèig-làimhe a' chàir Volkswagen Golf a dh'fhàilig.

Chuir an tubaist maille air an aiseag eadar an t-Eilean Sgitheanach agus Gleann Eilg leis nach b' urrainn dhi ceangal ris a' chidhe.