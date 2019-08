Dealbh-chluich mun Urr Dòmhnall Caskie

Tha dealbh-chluich air Iomall Fèis Dhùn Èideann an-dràsta a' cur cuimhne air an Tartan Pimpernel, ministear Ileach a rinn cobhair air na mìltean shaighdearan Breatannach san Dàrna Cogadh.

B'e an t-Ollamh Urramach Dòmhnall Caskie ministear an Scots Kirk ann am Paris aig toiseach a' chogaidh.

Chuir na Nàtsaich binn-bàis air ach rinnear trocair air le cuideachadh pastor Gearmailteach.

Tha an aithris seo aig Ruairidh MacÌomhair.