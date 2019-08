Comhaire ga càineadh le buidhnean saor-thoileach

Image caption Tha buidhnean ann an Gallaibh ag ràdh gur dòcha gum bi aca ri tachartasan anns an àm ri teachd a chur dheth ma thig àrdachadh air cosgaisean mhàil.

Chaidh càineadh a dhèanamh air Comhairle na Gàidhealteachd le buidhinn shaor-thoileach à Gallaibh airson àrdachadh mòr air cosgaisean mhàil do thogalaichean san sgìre.

Fhuair dà bhuidhinn lùghdachadh prìse bhon Chomhairle airson na tachartasan acasan a chumail.

Ach tha na buidhnean sin ag ràdh gur dòcha gum bi aca ri tachartasan anns an àm ri teachd a chur dheth ma thig àrdachadh air cosgaisean mhàil.

Thèid a' chosgais airson prìomh thalla Àrd-sgoil Inbhir Theòrsa a ghabhail air mhàl an-àirde 300%.

Cunnart

Thuirt ceannard Chomann Luchd-ealain Ghallaibh gur e an t-àrdachadh seo an cunnart as motha a tha air a bhith mun coinneimh bhon a chaidh a' bhuidheann a stèidheachadh bho chionn 84 bliadhna.

Thuirt Iain Pearson gun cosg e cha mhòr £3000 an talla fhaighinn air mhàl - an coimeas ri nas lugha na £1000 an-uiridh.

Thuirt e gun tog e a' chùis le luchd-poileataigs na sgìre.

Tha buidheann dannsa, a tha a' ruith dà fhèis anns a' bhliadhna, ag ràdh gu bheil an t-àrdachadh a' fàgail ceist mun coinneimh-san cuideachd.

Thuirt tè-labhairt na comhairle gu bheil an t-àrdachadh prìse seo a rèir phoileasaidhean a chaidh aontachadh le comhairlichean, agus gu bheil seo na phàirt chudromach dhen phlana aca airson £50,000 a shàbhaladh.