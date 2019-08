Càineadh bho bhuidhinn chòmhdhail mu chion taic-airgid

Dh'fhoillsich a' bhuidheann Sustrans agus Còmhdhail na h-Alba taic-airgid luach £60m airson pròiseactan ann am bailtean aig deas agus ann am meadhan na dùthcha - ach cha tig càil dheth gu tuath.

Gheibh còig pròiseactan, airson slighean coiseachd agus baidhseagail a thogail, buannachd bhon taic-airgid seo - ann an Dùn Èideann, Peairt agus Obar Bhrothaig agus dà phròiseact ann am baile Ghlaschu.

A rèir na chaidh fhoillseachadh, 's e prògram taic a th' ann airson slighean a chruthachadh a bhios nas tarraingiche agus nas sàbhailte airson barrachd dhaoine a bhrosnachadh gu siubhal nas fhalainne air feadh na dùthcha.

Rinn bhuidheann còmhdhail na Gàidhealtachd, HITRANS, càineadh làidir air a' cho-dhùnadh gun càil dheth a chosg aig tuath.

Stàid

Thuirt cathraiche na buidhne, Ailean MacEanraig, gur e briseadh-dùil uabhasach a bh' ann.

"Tha gu leòr rathaidean air a' Ghàidhealtachd nach eil ann an staid a tha freagarrach airson daoine a dhol air baidhseagal", thuirt e.

"Mar sin bu chòir slighean sònraichte a bhith againn ma tha sinn gus daoine a bhrosnachadh a dhol orra, rud a tha an Riaghaltas ag iarraidh oirnn a dhèanamh."

"Tha sinn an urra ri Sustrans ach tha 's ann mu mheadhan is ceann a deas na dùthcha a tha an aire gu tric, agus 's ann tromhpa-san a bhios an Riaghaltas a' toirt seachad taic-airgid airson an leithid", thuirt e.

Thuirt Sustrans gu bheil iad an dòchas gum brosnaich na slighean daoine a dhol a choiseachd neo a bhith siubhal air dà chuibhle seach a ceithir.