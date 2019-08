Blàthachadh na Cruinne

Tha aithisg air blàthachadh na Cruinne ag ràdh gum feum dòighean-obrach an àiteachais atharrachadh. Tha an aithisg bho na Dùthchannan Aonaichte ag iarraidh air daoine nas lugha de dh'fheòil ithe, agus biadh a tha a' tighinn à bainne. Tha na h-eòlaichean ag ràdh gu bheil cha mhòr cairteal de na gasaichean millteach a' tighinn bho àiteachas agus obair-coille.

Tuiltean

Tha maill mhòr air seirbheisean rèile ann am meadhan na h-Alba, agus luchd-einnsinnìridh a' strì ri tuil air an loidhne. Tha an loidhne eadar Glaschu 's Dùn Èideann fhathast fo dhà throigh de dh'uisge aig Winchburgh. Thuirt Scotrail gu bheil sin a' toirt buaidh air mu 50 seirbheis eadar an dà bhaile, agus nach fhaigh na trèanaichean dad nas fhaide na Gleann Iucha an-dràsta.

Oifigear Poilis

Thuirt poilis ann an Lunnainn gun deach oifigear air an deach ionnsaigh a thoirt le machete an-raoir, a dhroch ghoirteachadh, ach gun lèigheis e an ceann ùine. Tha duine an grèim an dèidh na h-ionnsaigh ann an sgìre Leyton, air taobh sear a' bhaile, an-raoir.

Seann Daoine

Dh'èirich àireamh nan seann daoine a tha a' dol dhan ospadal an Alba mu 10% thairis air an trì bliadhna mu dheireadh. Tha an aithisg bho Oilthigh Obar Dheathain stèidhichte air rannsachadh aig 19 de na h-ospadail aig a bheil na h-ionadan tubaist is èiginn as motha.

Kashmir

Nì Prìomhaire nan Ìnnseachan, Narendra Modi, aithris an-diugh air an deasbad mu sgìre Khashmir, a tha a' sìor theasachadh eadar na h-Ìnnseachan agus Pagastan. Chuir na h-Ìnnseachan às Diluain dhan inbhe shònraichte a bha a' cur dìon air Kashmir - rud nach eil a' còrdadh idir ri Pagastan.

An Taliban

Thuirt an Taliban gu bheil iad faisg air sìth aontachadh leis na Stàitean Aonaichte. Agus thuirt fear-labhairt aig na còmhraidhean a tha a' dol air adhart ann an Doha, gu bheil iad an dòchas gun tòisich còmhraidhean sìthe eadar an Taliban agus Afganastan a dh'aithghearr.