Tuiltean air a' Ghàidhealtachd

Chaidh tòrr obrach a dhèanamh an-diugh gus rathaidean agus loidhnichean-rèidhle air Ghàidhealtachd a ghlanadh agus a chàradh, agus tuiltean a thàinig an còis dìle bhàite ann an uairean beaga na maidne air milleadh mòr a dhèanamh orra. Ged a tha iad a-nise fosgailte, tha Oifis na Sìde air rabhadh buidhe a chur an sàs gu madainn a-màireach airson frasan trom le ma dh'fhaoidhte tàirneanaich nan cois. Tha an aithris seo aig Nicole Webber...