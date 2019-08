Togallach ùr do Chomunn Eachdraidh Nis

Tha togalach ur Chomuinn Eachdraidh Nis a-nis fosgailte dhan a' phobaill. Tha rudan beaga ri dhèanamh na bhroinn fhathast, ach chaidh fàilte a chur air gu leòr daoine cheanna eadar luchd-turais agus muinntir an àite fhèin. Tha an leasachadh a chaidh a dhèanamh air an togallach, luach còrr air millean not, a' toirt cothrom don Chomunn Eachdraidh fada a bharrachd a dhèanamh, agus iad air tòiseachdainn air stuth a dheasachadh san taigh-tasgaidh tha mar phàirt dheth. Chaidh Aonghas Dòmhnallach ga fhaicinn.