A' chuid as lugha den 1% sna h-Eileanan an iar

'S e na h-Eileanan Siar an sgìre leis an àireamh as lugha de dhaoine air mòr-thuarastal ann am Breatainn, a rèir fhigearan ùra.

Thàinig na figearan bhon bhuidhinn neo-eisimeilich Institiud Rannsachaidh an Ionmhais (IFS).

Tha na figearan san aithisg a' tighinn bho Oifis nan Cìsean agus bho na tha daoine a' pàigheadh ann an cìs-cosnaidh.

Mar a bha dùil, 's ann an ear-dheas Shasainn as motha a tha de dhaoine a tha a' cosnadh £160,000 no barrachd sa bhliadhna.

Ann an Alba, tha àireamhan susbainteach de dhaoine air leithid de thuarastal air taobh a deas Obar Dheathain, agus an Dùn Èideann.

Ìosal

Air Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan, a' gabhail a-steach Arcaibh agus Sealtainn, tha eadar 20 is 50 neach anns gach mìle a' cosnadh barrachd is 160,000. Agus 's ann mar sin a tha na fìgearan an ìre mhath an Alba air fad ach 's na h-Eileanan an Iar a-mhàin.

A' coimhead air na h-Eileanan an Iar gu sònraichte, chan eil fiosrachadh sam bith ann.

Cha toireadh Oifis nan Cìsean cead dhan IFS na figearan fhoillseachadh oir tha an àireamh de dhaoine aig an àrd-ìre de thuarasdal cho ìosal is gum biodh cunnart ann gun aithneachair iad.

Ach thuirt an IFS gu bheil iad nas ìsle na sgìre pàrlamaid sam bith eile.

Tuarastal

'S iad na prìomh rudan a thàinig às an aithisg, gu bheil còrr is an dàrna leth den fheadhainn a tha san 1% de dhaoine leis an tuarastal as àirde a' fuireach ann an Lunnainn agus san Ear-Dheas - còrr is an treas cuid dhiubh an Lunnainn a-mhàin.

Cuideachd 's iad fìreannaich a th' ann an 83% den fheadhainn sa bhuidhinn sin, agus an treas cuid dhiubh os cionn an gnìomhachais no an companaidh fhèin.

Ach a dh'aindeoin sin tha a' Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan aig àrd-ìre ann an sgrùdadh a rinn Banca na h-Alba a chaidh fhoillseachadh air a' mhios a chaidh mu thoileachas dhaoine.

Tha seo ag innse gu bheil muinntir na sgìre nas toilichte nan coimhearsnachdan na daoine eile an Alba.