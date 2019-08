Briseadh dùil do luth-chleasaiche à Leòdhas

Image copyright @LeJogMack

Bha Cairiostiana NicCoinnich ag amas air an ùine as giorra riamh do bhoireannach air baidhseagail eadar Lands End agus Taigh Iain Ghròta.

Rugadh agus thogadh an luth-chleasaiche ann an Steòrnabhagh agus shoirbhich leatha gu mòr ann am farpaisean leithid an Ironman, an Celtman agus Rèis Dhùn nan Gall ann an Èirinn.

'S i am boireannach Breatannach a b' fhaide riamh a chaidh air baidhseagail ann an 24 uairean a thìde.

An dùbhlan a chuir i roimhpe an turas seo a dhol air baidhseagail bho fhìor cheann a deas Bhreatainn, dhan fhìor cheann a tuath, ann an ùine nas giorra na rinn boireannach eile riamh.

Rinn Lynne (Taylor) Biddulph an t-slighe, sa bheil 839 mìle, ann an 52 uairean, 45 mionaidean agus 11 diogan anns a bhliadhna 2002.

Ach cha deach aig Cairiostiana air an duais sin a thoirt bhuaipe.

Image copyright @LeJogMack Image caption Bha sgioba làidir a' cumail taic ri Cairiostiana

Dh'fhàg i Land's End aig 08:00m Là na Sàbaid agus ràinig i Taigh Iain Ghròta feasgar Dimàirt às dèidh 55 uairean, 19 mionaidean agus 52 diogan air an dà chuibhil.

Bha e follaiseach na bu thràithe air a' mhàdainn nach biodh ùine gu leòr aice.

Fhuair Cairiostiana taic bho sgioba mhòr air an rathad; trì carbadan, sianar chriubha agus ceathrar oifigeach bho Chomann Chlàran nan Rathaidean.

Thuirt iad gu bheil i fìor thàmailteach nach do rinn i a' chùis ach mhol iad gu mòr an oidhirp mhìorbhaileach a rinn i.