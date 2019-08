CnES a' cur fàilte air toradh nan deuchainnean

Image copyright Getty Images

Chuir Comhairle nan Eilean Siar fàilte air mar a dh'èirich an ìre de sgoilearan anns an sgìre a shoirbhich anns na deuchainnean sgoile am-bliadhna.

Dh'èirich an àireamh de dh'oileanaich shoirbheachail ann an deuchainnean Nàiseanta 5 air a' cheathramh bliadhna 1.2% gu 87.8%.

Dh'èirich cuideachd an àireamh de dh'oileanaich a shoirbhich ann an deuchainnean Àrd-Ìre air a' chòigeamh 's an t-siathamh bliadhna 2.4% gu 78.6%.

Thàinig lùghdachadh beag ge-tà, air na bha de thaisbeanaidhean agus de dhuaisean aig Àrd-Ìre Adhartaich an taca ri 2018, ach tha seo fhathast nas àirde na bha ann am bliadhnaichean ron sin.

Air feadh nan Eilean Siar, aig a h-uile ìre, bha 2,959 deuchainn, agus 2,532 duais am-bliadhna.

Tha taic agus comhairle ri fhaotainn do sgoilearan nach d' fhuair na teisteanasan a bha a dhìth orra, bho leithid Leasachadh Sgilean na h-Alba air an t-seirbheis fòn aca 0808 100 8000, air an làraich-lìn aca agus tro na meadhanan sòisealta.