Loidhne-rèile dùinte ri linn tuile

Image copyright Network Rail Image caption Tha eòlaichean a' measadh a' mhillidh a rinneadh tuath air a' Chritheann-Làraich

Tha tuiltean air milleadh a dhèanamh air pàirt den loidhne rèile eadar Glaschu agus an t-Òban, an Gearasdan agus Malaig.

Tha dùil gum bi i dùinte fad seachdain co-dhiù fhad 's a tha an obair càraidh a' dol air adhart.

Chaidh an loidhne a mhilleadh ann an còig diofar àiteachan air an loidhne às dèidh do dh'uisge throm na clachan air a bheil an-loidhne stèidhichte a sguabadh air falbh.

'S ann eadar Àird Laoigh, a' Chritheann-Làraich agus an t-Òban a chaidh an loidhne a sguadbadh air falbh.

Tha clàr-ama eadar-amail an sàs, le busaichean a' gabhail àite thrèanaichean ann an cuid de shuidheachaidhean.

Thuirt Network Rail nach eil e sàbhailte seirbheisean rèile a ruith gus an tèid loidhne ùr a thogail far an deach milleadh a dhèanamh, agus gun toir sin mu sheachd làithean.

Thuirt Scotrail gun robh iad ag obair gu cruaidh gus busaichean a lorg, ach gun robh sin duilich aig an àm seo den bhliadhna.