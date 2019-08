Fèill air àiteachan airson rallaidh Mhuile

Bha fèill mhòr air àitichean do sgiobaidhean a bh'airson pàirt a ghabhail ann an ralaidh Mhuile am bliadhna. Chaidh na h-àiteachan air fad a lionadh taobh a-staigh lethcheud mionaid sa trì. Bidh lethcheud bliadhna ann bho chaidh a 'chiad rallaidh a chumail, ged nach deach a chumail a h-uile bliadhna agus crathadh ga thoirt air riaghailtean slàinte agus sàbhailteachd an spòrs an Alba. Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris...