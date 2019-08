Fèill Dùthchail na Mòighe

Chan eil uiread de thaic ann do phròiseactan àrainneachd na dùthcha leis a' mhi-chinnt a th'ann mu Bhrexit, beachd a nochd a-measg dhaoine aig Geamaichean Dùthchail na Mòighe a tha a' gabhail àite an dràsta. Nochd beachd cuideachd gu bheil mi-chinnt mu Bhrexit a'toirt buaidh air oighreachdan na h-Alba. Tha an fhèill - a tha a' gabhail àite gach bliadhna, cudromach do dhaoine a tha an-sàs ann an gniomhachasan àiteachais na h-Alba. Tha tuilleadh aig Seonaidh MacCoinnich.