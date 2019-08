Thèid rèis Beinn Ruigh Choinnich a chumail a-maireach, airson an leth-cheudamh turas. 'S ann aig cidhe Loch Baghasdail a bhitheas na farpaisich a'toiseachadh 's iad an uair sin a'ruith gu mullach na beinne agus air air chun na cidhe. faodar iomadach slighe a thagh - a reir 's a bheil farpaiseach airson fuireach tioram neo a bheil iad deonach snamh. Gu ruige seo, tha clàr na rèis aig beagan 's naoi thar fhichead mionaid - saoil an gabh sin a bhriseadh a-maireach. Seo Shona NicDhòmhnaill.