Tha dragh ann am measg chroitearan is thuathanach mun bheò-shlainte aca mas e gum fàg Breatainn an EU gun aonta.

Sin a tha buidhnean croitearachd air cluinntinn bho na buill aca.

Agus leis an fhèill uan as motha san Roinn Eòrpa air fàire anns an Luirg, tha iad a' cumail sùil gheàrr air prìsean.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris bhon Fhèill.