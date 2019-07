Tòsichidh farpais ùr tennis ann an Inbhir Nis air an deireadh sheachdain 'sa.

Tha an fharpais fhosgailte do shean is òg, agus a' ruith thairis air seachd latha.

Bi measgachadh ann de dh'fharpaisean singilte agus farapaisean càraid, agus tha daoine a' tighinn ann bho fhad is farsaing.

Chaidh Magaidh NicFhionghuin a dh'fhaighinn a-mach barrachd.