Càradh rèile beinne as saoire

Image copyright Getty Images

Bidh e nas saoire càradh a dhèanamh air Rèile Beinne a' Chùirn Ghuirm na bhiodh e a bhith a' faighinn cuidhteas e, a rèir HIE.

Tha an goireas, a thathas a' faicinn glè chudromach do dh'eaconomaidh sgìre Shrath Spè agus a' Mhonaidh Ruaidh, air a bhith dùinte bhon Damhair seo chaidh, ri linn laigsean anns an t-sructar.

Thuirt HIE, leis a bheil cuideachd Ionad Sgithidh a' Chùirn Ghuirm, gun d' fhuair iad beachd air an chosgadh e an rèile beinne a chàradh.

Dh'fheumadh Riaghaltas na h-Alba na cosgaisean a cheadachadh aon uair 's gu bheil figear deireannach ann.

Tha HIE den bheachd gur dòcha gum bi an rèile fosgailte a-rithist ro dheireadh na h-ath-bhliadhna.

Tha càradh a dhìth air cha mhòr dàrna leth nan casan concreit air a bheil an rèile a' seasamh, le mu 300 bearing ùr a dhìth, agus neartachadh ri dhèanamh air altan.

Chosg an goireas, a dh'fhosgail ann an 2001, £26m a thogail, agus e a' giùlain luchd-turais agus sgitheadairean gu mullach a' Chùirn Ghuirm.

Tha an rèile beinne gu math cudromach ann a bhith a' tàladh dhaoine gu sgìre na h-Aghaidh Mòire, 's tha dragh mòr air muinntir an àite mun bhuaidh a tha e a bhith dùinte a' toirt air eaconomaidh na sgìre.