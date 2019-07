Chaidh an tuath-gaoithe as motha far chosta na h-Alba, agus an ceathramh fear as motha san t-saoghal, fhosgladh gu h-oifigeil an-diugh. 'S e am Prionnsa Teàrlach a dh'fhosgail Tuath Gaoithe Beatrice, far chosta Inbhir Ùige. Tha an leasachadh a' cruthachadh barrachd cumhachd ath-nuadhachail na tha sgeama sam bith eile ann an Alba, mar a tha Annabel Nic'illinnein ag aithris...