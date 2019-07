Seirbheis dialysis dhan Eilean Sgiathanach

Tha Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd a'gealltainn seirbheis dialysis anns an Eilean Sgitheanach bhon ath-bhliadhna don fheadhainn air am bheil tinneas nan dubhaig.

Tha còignear euslainteach às an Eilean agus ann an Loch Aillse a' siubhail a dh' Ospadal an Ràthaig Mhòir an Inbhir Nis trì latha san t-seachdainn airson dialysis.

Agus mar a tha an tè-naidheachd againn Eileen NicDhòmhnaill ag aithris, chuireadh mòran fàilte mhòr air leithid de sheirbheis anns an eilean.