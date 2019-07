Thèid lùghdachadh a thoirt air prìs nan ticeadan airson aisgeig Chearrara don fheadhainn nach eil a' fuireach air an eilean.

B' àbhaist do na ticeadan a bhith nas daoire do luchd-turais an taca ri muinntir an eilein fhèin.

Chan fhada cuideachd, bhon a ghabh coimhearsnachd an eilein sealbh air an t-seann sgoil le dòchas gun tèid ionad coimhearsnachd a dhèanamh dhith.