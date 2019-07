Tha Riaghaltas na h-Alba a' deasachadh phlanaichean gus Gàrradh MhicFhearghais a chur ann an sealbh na roinne poblaich.

Seo an roghainn as dualtaiche tachairt agus am buaireadh mu dà bhàta aiseig a thathas a' togail do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn a' leantainn.