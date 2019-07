Là mòr do Shlèite is an Srath

Image copyright Richard Dorrell / Geograph

Tha Slèite is an Srath ag amas air àite san iar-chuairt dheireannaich de Chupa Amaitearach na Gàidhealtachd is iad a' siubhail a dh'Abhach Disathairne.

'S e iad Slèite an aon sgioba às a' chosta an iar a tha air fhàgail san fharpais.

'S e dùbhlan a tha seo dhaibh is Abhach am measg nan sgiobaidhean a bu shoirbheachail ann an eachdraidh na farpais.

Tha an cluba às an Eilean Dubh air an Cupa Amaitearach a bhuannachadh sia tursan.

Bidh na h-uimhir de mhisneachd aig Slèite is an Srath ge-tà, is iad air na còig geamaichean mu dheireadh aca a bhuannachadh.

Nam measg, rinn iad a' chùis air Athletic ann an Steòrnabhagh, is thug iad an uairsin droinneadh 5-1 air Malaig an t-seachdain seo chaidh.

Tòisichidh an geama ann an Abhach aig 3f Disathairne, is Slèite an dùil ri sluagh math 'son taic a chumail riutha.

Tha clàr-ama trang ann am ball-coise ionadail air an deireadh-sheachdain:

Dihaoine - 19/07 - uile aig 7f

Lìog Leòdhais is na Hearadh

An Rubha - Am Bac

Aths - United

An Taobh Siar - Càrlabhagh

Na Hearadh - Na Lochan

Disathairne -20/07

Cupa Amaitearach na Gàidhealtachd

Abhach - Slèite is an Srath 3f

Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse

Malaig - Iar-Thuath an Eilein Sgitheanaich 3f

Cupa Rois

Juniors Phort Rìgh - GA United 6f

Lìog Uibhist is Bharraigh

Barraigh - Southend 12:30f