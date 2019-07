Leasachaidhean an Cearrara

Image copyright Doug Lee / Geograph

Tha muinntir Chearrara a' coimhead às ùr air rathad a thogail gus an dà choimhearsnachd san eilean a cheangal ri chèile.

Ged nach eil Cearrara ach an ìre mhath beag, chan eil rathad idir eadar na coimhearsnachdan ann an ceann a deas is ceann a tuath an eilein.

Gu dearbha, tha aiseag beag do luchd-coiseachd a-mhàin a' frithealadh air a' cheann a tuath.

'S dòcha gu bheil cùisean gus atharrachadh a-nise is muinntir Chearrara a' beachdachadh às ùr air rathad a thogail.

Dh'innis Cathraiche Urras Leasachaidh Chearrara, Màrtainn Shields, gu bheil planaichean airson rathaid a-nise deiseil aca.

'S e a' cheist, cò phàigheadh airson an rathaid, is dùil gun cosgadh e £1.8m.

Adhartas

Tha dùil ri BPA na sgìre, Mìchael Ruiseal, ann an Cearrara 'son coinneimh mun chùis san t-Sultain, is dòchas ann gun tèid adhartas a dhèanamh.

Aig an dearbh àm, tha na h-eileanaich dìreach air sealbh fhaighinn air an t-seann sgoil ann an Cearrara.

Tha iad air cur rompha airgead a thogail gus an togalach a leasachadh mar ghoireas do mhuinntir an àite agus luchd-tadhail.

A bharrachd air sin, tha cothromachadh a' tighinn cuideachd air faraidhean aiseig Chearrara, seirbheis a tha a-nise air a ruith le CalMac.

Ron seo, bha muinntir Chearrara a' faighinn nan tiocaidean air prìs nas lugha na bha feadhainn nach eil a' fuireach san eilean.

Bha faireachdainn ann nach robh sin cothromach is a-nise bidh a h-uile duine a' pàigheadh an aona phrìs, £3.70.