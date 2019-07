Gàrradh MhicFhearghais dhan roinn phoblaich?

Image copyright Mark F Gibson Image caption Chaidh an MV Glen Sannox a chur san uisge ann an 2017, ach cha deach obair air a' bhàt-aiseig a chrìochnachadh fhathast.

Thàinig e am bàrr gu bheil Riaghaltas na h-Alba ag obair air planaichean gus gàrradh shoithichean MhicFhearghais air Cluaidh a chur fo shealbh na stàite.

Tha mì-thoileachas mòr air a bhith ann is dàil air dà bhàt-aiseig ùr a thathas a' togail do ChalMac sa ghàrradh.

Bidh an MV Glen Sannox a' frithealadh Arainn, is an soitheach eile gu bhith air an t-slighe eadar an t-Eilean Sgitheanach, Uibhist a Tuath is na Hearadh.

Tha na soithichean air dheireadh ge-tà, is thathas a' tuigsinn gu bheil an cunntas airson na h-obrach a-nis cha mhòr air dùblachadh bho phrìs a' chiad chùmhnant - £97m.

Call

Rinn am fear-gnothachais Jim MacColla cobhair air Gàrradh MhicFhearghais, a bh' ann an staing, bho chionn còig bliadhna.

Dh'fhaodadh a-niste gun cailleadh Mgr MacColla na milleanan Notaichean.

"Tha Riaghaltas na h-Alba, Companaidh MhicFhearghais is CMAL a' coimhead ris na cùmhnantan aiseig a chrìochnachadh is togail a thoirt dhan ghàrradh airson nam bliadhnaichean a th' air thoiseach," thuirt an Riaghaltas.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Agallamh le Ùisdean Robasdan.

"Tha sinn ag obair còmhla gus sin a thoirt gu buil," thuirt iad.

Tha mu 350 duine ag obair ann an Gàrradh MhicFhearghais an-dràsta.

Dh'innis Cathraiche Comataidh Còmhdail Comhairle nan Eilean Siar, Ùisdean Robasdan, nach eil an naidheachd na iongnadh dha.

Thuirt e gu bheil feum air fuasgladh san aithghearrachd is feum mòr air soithichean ùra.

Duilgheadasan

"Tha mi a' creidsinn ged a thachradh rud sa bhad gu bheil sinn a' coimhead ri dà bhliadhna eile mus faigh sinn na h-aiseagan a tha sin," thuirt an Comh. Robasdan.

"Aig deireadh an là, 's e gnothach uabhasach a th' ann agus tha na duilgheadasan ann am Barraigh bho chionn seachdain no dhà air sin a dhèanamh gu math follaiseach agus gum feum rudeigin tachairt.

"Tha e math gu bheil iad a' coimhead air rudeigin a dhèanamh agus feumar rudeigin a dhèanamh san aithghearrachd no tha duilgheadasan mòra, mòra gu bhith air an lìonra air taobh siar na h-Alba thairis air an dà bhliadhna a tha romhainn," thuirt e.