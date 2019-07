Barrachd ùine beachd a thoirt air leasachadh Scolpaig

Image copyright Spaceport 1

Chaidh barrachd ùine a thoirt do dhaoine beachdan a chur a-steach mu phlanaichean airson port-fànais ann an Uibhist a Tuath.

Thàinig e am bàrr nas tràithe air an t-samhradh gun robh Comhairle nan Eilean Siar air taic de £1m a chur ris a' phròiseict airson an leasachaidh ann an Scolpaig.

Tha iad ag obair còmhla ri QinetiQ is HIE, am measg eile, air a' phròiseict.

Thathar am beachd gum faodadh suas ri 70 cosnadh a chruthachadh.

Tha co-chomhairle a' dol air adhart an-dràsta air cead-dealbhachaidh airson a' chiad ìre den leasachadh.

Bha glè bheag de dhaoine air guth a thogail an aghaidh nam planaichean sa chiad dol a-mach.

Às dèidh do dh'iomairt nochdadh an t-seachdain seo chaidh ge-tà, tha còrr is 150 duine thuige seo air cur na aghaidh.

Tha dragh orra gun tèid an àrainneachd agus na seallaidhean aig Scolpaig a mhilleadh.

Soillearachadh

Bha a' cho-chomhairle gus dùnadh air an 18mh den Iuchar, ach thèid a leudachadh a-nise gu deireadh an Lùnastail.

Bidh coinneamhan poblach mun chùis ann an Uibhist eadar seo is an ceann-là sin.

Dh'aontaich Ceannard Leasachaidh is Dealbhachaidh na Comhairle, Joe Mac a' Phì, gun robh e air a bhith na b' fheàrr coinneamhan poblach a chumail mus deach iarrtas dealbhachaidh a chur a-steach.

"Tha sinn a' meas gum feum sinn tuilleadh soilleireachaidh a dhèanamh air na tha ceangailte ris a' chead-dealbhachaidh a tha seo", thuirt Mgr Mac a' Phì.

"A bhith a' dèanamh cho soilleir 's as urrainn dhuinn gur e a tha air a ghabhail a-staigh an seo, 's e dìreach rathad sìos gu Scolpaig, an rathad a th' ann, a dhèanamh nas fheàrr, agus cuideachd gu bheil sinn am beachd seòrsa de phad concrait a dhèanamh airson 's gum faigh sinn na test launches seo a dhèanamh san ùine a tha romhainn.

"Feumaidh sinn a bhith nas soilleire na bha san iarrtas", thuirt e.

Bidh na coinneamhan poblach ann air an 15mh, 16mh is 30mh den Lùnastal.